Bestseller-Autor zu Gast

Weikersheim. Die Stadtbücherei Weikersheim ermöglichte am Frederick Tag auch Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 und 6 der Gemeinschaftsschule Weikersheim die Teilnahme an einer Autorenlesung. Oliver Pötzsch, Bestsellerautor und Geschichtenerzähler, dessen Bücher es in 23 Ländern gibt, las aus seinem ersten Jugendbuch: Die schwarzen Musketiere.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Leben des jugendlichen Grafensohns ist wie ein großes Abenteuer: Fechten, Reiten, auf die Jagd gehen. Mit seinem malerisch packenden Vorlesen nahm er die Schülerinnen und Schüler in das Abenteuer mit, faszinierte sie und hatte allerhand Requisiten mit im Gepäck – ein Schwert, einen Degen, ein Florett, einen Dolch, ein Kettenhemd mitsamt Haube und einen Ritterhelm.

Die Schülerinnen und Schüler konnten so einen kleinen Einblick in frühere Zeiten bekommen. Lehrerin Melanie Scherrmann und Konrektorin Gudrun Wolf freuten sich, dass die Leiterin der Stadtbücherei Michaela Stock die Organisation des Frederick Tages übernommen hatte. Die Veranstaltung wurde auch vom Förderverein der GMS Weikersheim unterstützt. Bild: GMS