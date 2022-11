Besondere Stücke der Musikgeschichte

Weikersheim. Russische Sagen, eine der faszinierendsten Ballett-Musiken der Welt und das vielleicht romantischste Klavierkonzert: die Jenaer Sinfoniker bringen große Leidenschaft in die Tauberphilharmonie. Sergej Rachmaninows zweites Klavierkonzert gehört zu den berühmtesten Werken für Klavier überhaupt – unvergessliche Melodien und Virtuosität machen das Stück zum Archetyp des spätromantischen Klavierkonzerts.

Richtungsweisend

Mit Lilya Zilberstein kommt eine der ganz großen Pianistinnen unserer Zeit an die Tauber, die regelmäßig mit Martha Argerich und Co. auftritt. Strawinskys Feuervogel-Suite zeigt in der zweiten Hälfte Orchestrierung in voller Pracht, ein richtungsweisendes Meisterwerk am Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Konzert findet am Samstag, 12. November, in der Tauberphilharmonie statt, Tickets sind unter tauberphilharmonie.de oder unter Telefon 07934/995 999 9 erhältlich.

Mit Lilya Silberstein kommt eine der großen Pianistinnen am 12. November nach Weikersheim. © Andrej Grilc