Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In der Tauberphilharmonie - Benefizkonzert zugunsten der Menschen in der Ukraine / Hilfsbereitschaft ist ungebrochen Benefizkomzert in Weikersheim: „Menschen fehlt es am Allernötigsten”

Um den vom Krieg gebeutelten Menschen in der Ukraine zu helfen, fand am Sonntagnachmittag in der Tauberphilharmonie Weikersheim ein Benefizkonzert statt.