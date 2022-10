Bedenkliche Entwicklung bei der Jugend

Laudenbach. Ihre 46. Hauptversammlung hielten die Tischtennis-Freunde Laudenbach in ihrem Vereinsraum ab. Der Vorsitzende Jörg Hever nahm die Begrüßung der Mitglieder und Ehrengäste vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die Gemeinde Laudenbach bei ihren Aufgaben finanziell zu unterstützen, wurden die Spenden des Abends für den bereits gekauften Defibrillator zur Verfügung gestellt.

Eine Gedenkminute galt der verstorbenen Mitglieder Ewald Rein (Ehrenmitglied), Joachim Scherrer und Ralf Striffler. Als sehr bedenklich stufte Hever die Entwicklung im Jugendbereich ein: „Hier hat sich seit der letzten Hauptversammlung wenig verändert.“ Der Jugendleiter Bastian Schwallach und Svea Täubert würden sich emsig gegen diese Entwicklung stemmen. So ist künftig eine Kooperation mit einer Schule angedacht. Auch ansonsten zeigte Mitgliederentwicklung keine Veränderung. Wegen Corona sei die Rückrunde der letzten Saison nicht regulär beendet worden. Durch Verletzungen, Krankheiten und Corona-Beschränkungen musste bei den Verbandsspielen immer mit Ersatz angetreten werden. Die Folge war der Abstieg der ersten und zweiten Herrenmannschaft. Die Trainingsbeteiligung sei nicht zufriedenstellend gewesen. Hier lasse sich allerdings ein positiver Trend beobachten. Auch nähmen vermehrt ehemalige Jugendliche wieder am Training teil.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Eintracht ’93 Walldürn „Herzensprojekt“ in die Tat umgesetzt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Energiekrise So können Vereine jetzt Energie sparen Mehr erfahren DRK-Ortsgruppe Rosenberg Deutliche Kritik am Funkempfang Mehr erfahren

Nach Hevers Ausführungen überbrachte Ortsvorsteher Martin Rüttler die Grußworte der Gemeinde sowie der Stadt Weikersheim. Rüttler wies auf die Veränderungen in der Gemeinde hin wie die eventuelle Flüchtlingsaufnahme sowie bauliche Veränderungen im ehemaligen Grundschulgebäude. Im Vorraum der Ortschaftsverwaltung sei ein Defribillator aufgehängt worden. Sportkreisvorsitzender Volker Silberzahn sprach von einer schwierigen Zeit mit Corona, Energiekrise und Ukraine-Krieg. Dies gehe auch nicht am Sportkreis und auch nicht an den Vereinen spurlos vorbei. Wichtig sei laut Silberzahn, dass Mannschaften an den Start gehen und „dran bleiben“. Die Mitgliedern forderte er auf: „Steht weiterhin zu den TTF“. Der Sportkreisvorsitzende hoffte auch, dass es nicht noch einmal zu einem Lockdown kommt, denn dadurch kam in der Vergangenheit der Sportbetrieb fast komplett zum Erliegen. Am Ende seiner Ausführungen wünschte Volker Silberzahn dem Verein sportliche Erfolge „mit vielen Siegen und wenig Niederlagen.“

Für die Abteilungsleitung ergriff Manuel Ilzhöfer das Wort. Beide Mannschaften gingen in der Rückrunde stark ersatzgeschwächt an den Start, so dass der Abstieg nicht zu verhindern war.

Trotz des „komischen Rückrundenverlaufs“ dankte er den Spielern der beiden Teams für deren Einsatz. Dank galt hier auch Günter Friedel, der kurzfristig kommissarisch die Funktion des Mannschaftsführers in der zweiten Mannschaft übernommen hatte.

Für den verhinderten Jugendleiter Bastian Schwallach berichtete Jörg Hever in Kürze über die Situation im Jugendbereich, verbunden mit der Hoffnung, in absehbarer Zeit wieder eine Jugendmannschaft stellen zu können.

Kassierer Paul Gölz stellte ausführlich die finanzielle Situation des Vereins vor. Ihm wurde von den Kassenprüfern Gebhard Schweizer und Walter Wehr eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Die Entlastung des Vorstands beantragte der Sportkreisvorsitzende Volker Silberzahn. Sie erfolgte einstimmig. pg