Bauhof baute Biber-Treppe

Weikersheim. Glück hatte ein Biber, der sich in einer misslichen Lage am alten Wehr am Vorbach in Weikersheim Richtung Laudenbach befand (wir berichteten am Donnerstag). Er saß fest und kam nicht mehr vor oder zurück.

Wie gut, dass Jugendliche so aufmerksam waren und seine prekäre Situation erkannten. Sie wandten sich an die Polizeizentrale, berichteten, wo der Biber um sein Weiterkommen kämpfte, die wiederum informierte umgehend das Landratsamt. Daraufhin wurde die Stadt Weikersheim kontaktiert und der städtische Bauhof kam in dieser Angelegenheit zum Einsatz. Sicherheitshalber wurde noch ein Biberbeauftragter zu dieser Rettungsaktion dazu gebeten.

Die Holztreppe des Bauhofs und die Aufmerksamkeit der Jugendlichen retteten den Biber. © Stadt Weikersheim

Vor Ort mussten dann alle Beteiligten feststellen, dass die Lage des Bibers es erforderte, dass eine Art Treppe nötig sein würde, um dem Tier zu helfen. Kurzerhand ging der Leiter des Bauhofs, Andreas Knolmayer, zurück in die Werkstatt, dort wurde flugs eine kleine Holztreppe gebaut, die dem Biber dann wieder die ersehnte Freiheit schenkte. stv