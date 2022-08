Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Es geht voran - Bereits viel in die Wege geleitet. Im Herbst/Winter 2022/23 könnte es losgehen. Gewerke vergeben. Treffen des Planerteams am 20. September Badegäste in Weikersheim dürfen sich freuen: Modernisierung des Hallenbades wird auf den Weg gebracht

Aufgrund der Energiekrise machen immer mehr Hallenbäder dicht. Das Weikersheimer wird in gut einem Jahr auch geschlossen – allerdings nur, um grundlegend saniert zu werden. Zur großen Freude der vielen Badegäste.