Aufregung, Lampenfieber und Zweifel überwunden

Weikersheim. . Eine fantastische Revue brachte im Herbst die Theater-AG des Weikersheimer Gymnasiums auf die Bühne. Schon im Schuljahr 2021/22 war die Idee entstanden, verschiedene Übungen, die in der wöchentlichen Arbeit der Theater-AG immer wieder zum Einsatz kommen und dabei ganz bemerkenswerte Bilder liefern, zu einem aufführungswürdigen Programm zu kombinieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch wie kann sich aus verschiedenen kleinen Übungen, in denen es mal um Imitation und Übertreibung, mal um Verlangsamung bis hin zur Zeitlupe und mal um maschinenartige Bewegungen geht, ein stimmiges Stück ergeben? Die 16 beteiligten Schülerinnen und Schüler, die im letzten Schuljahr noch hauptsächlich den Klassen 6 und 8 angehörten, entwickelten gemeinsam mit den betreuenden Lehrkräften Edith Wolff und Wolfgang Schwegler die geniale Idee, als zentrales Element eine Marktplatzszene auf die Bühne zu bringen, in der es von interessanten Charakteren nur so wimmelt. Im Verlauf des Stücks werden dann nacheinander einzelne Personen näher beleuchtet und in ihre jeweilige Lebenswelt verfolgt, so dass die Zuschauenden unter anderem ein Langsamkeitsrennen, den Alltag eines Arbeiters, die Generalprobe zum Stück „Aschenputtel – Die wahre Geschichte“ sowie einen Dia-Abend und die Oper Carmen erleben dürfen.

Und wer – je nach persönlicher Neigung – Straßencafé-Situationen entwickelt, ein Gesangsstück von Michael Jackson und eine Tanzchoreografie einstudiert, eine Live-Begleitung am Klavier auf die Beine stellt oder den Mut hat, sich Rollschuhe anzuschnallen und auch Improvisationselemente einzubauen, möchte das Gesamtwerk natürlich auch vor Publikum bringen. Und so lud die Theater-AG im neuen Schuljahr zu zwei Abendaufführungen ein, welche von vielen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, den dazugehörigen Familien, der Schulleitung und weiteren Interessierten besucht und mit viel Applaus und Anerkennung bedacht wurden.

Mehr zum Thema „Bühne für Menschenrechte“ Erfahrung mit Gewalt wird thematisiert Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bildung Goethes Faust verliert seinen Sonderstatus in Deutschland - Kritik aus Mannheim Mehr erfahren Burghardt-Gymnasium Gut aufgestellt ins neue Schuljahr gestartet Mehr erfahren

Die Verantwortung für die Technik hatte dabei Jakob Dehner, ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums, zusammen mit den Siebtklässlern Julian Heisler und Alexis Schwarz.

Den Marktplatz mit Straßencafé belebten Julia Bahner, Jonas Dümmler, Jule Glück, Victoria Hein, Catharina Meiß, Sarah Weidinger sowie die beiden Solistinnen Anna-Lena Eifert und Iasmina-Maria Gatas mit ihren ergreifenden und mitreißenden Gesangseinlagen, alle aus den Klassen 7 bis 11.

Das Stück Aschenputtel war mit Sophie Bach, Mathilda Kleinschrot, Sophia Metzger, Malia Model, Anika Müller, Amelie Reckels, Melissa Wilhelm, und Jonathan Ball aus der siebten Klasse besetzt. Letzterer begeisterte mit seinen virtuosen und einfühlsamen Klavierbegleitungen an mehreren Stellen.

Die Mitwirkenden berichten von Aufregung, Lampenfieber und zwischenzeitlichen Zweifeln am Gelingen des Projekts. Während der intensiven Probezeit, die sich unter anderem auch auf ein Wochenende erstreckte, wuchs das Ensemble jedoch zu einer erfolgreichen Gemeinschaft zusammen, die viel Spaß miteinander hatte. Und ihr gemeinsam erarbeitetes Ergebnis konnte sich wirklich sehen lassen.