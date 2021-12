Aufmüpfigkeit des Pfarrers hatte Folgen

Weikersheim. Es war der Glockenklang der Georgskirche, der einer Prinzessin half, den Heimweg aus dem damals noch dichten Wald am Winterberg zu finden, berichtet die Weikersheimer Überlieferung. Aus Dankbarkeit habe Graf Carl-Ludwig auf Lebenszeit eine Weihnachtsspeisung für die Kranken im 1746 erbauten Spital gestiftet, und wohl auch das kleine Weihnachtsfest für die Kinder auf dem Marktplatz ausgerichtet.

Bis aufs Jahr 1763 kann Otto Mündlein seine Familiengeschichte auf dem bis heute von seiner Familie bewohnten Grundstück zurückverfolgen. Da konnte Familien- und Ortsgeschichte gut weitergereicht werden. Ihm selbst, Jahrgang 1927, berichtete die Großmutter vor allem in der Vorweihnachtszeit so manches.

Man kann sich das gut vorstellen: Wenn kribbelige Kinder aufs Christkind warten und die Eltern irgendwie unsichtbar werden, sind die Erzählungen der Alten gefragt. Um sieben Uhr abends sei man in die Kirche gegangen, berichtete die Großmutter, und anschließend habe die gräfliche Familie die Kinder mit Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen beschenkt, ehe alle gemeinsam auf dem Marktplatz Weihnachtslieder sangen.

Otto Mündlein erinnert sich auch mit seinen 94 Jahren noch gut an die Weihnachtsfeste, die er als vier-, fünf- und sechsjähriger erlebte. Wie man’s auch heute noch kennt, hielten die Kinder in den Tagen vor Weihnachten eifrig Ausschau nach dem Postboten: Bringt er ein Päckchen vorbei? Und bis heute noch hat er den vorweihnachtlichen Duft in der Nase, wenn’s Hutzelbrot gebacken wurde, wenn das Aroma von Lebkuchen, Springerle und Rosinenbrot durch die Wohnung überm Stall zog. Anis, Zimt, beim Kaufmann Beck erstandene Datteln und Feigen waren sonst das Jahr über kaum zu erschnuppern.

Beim Kirchgang wurden die Kinderaugen groß: In der 1932/33 innen renovierten Kirche brannten zahllose Kerzen auf zwei großen, beim Hochaltar aufgestellten Christbäumen. Auf den neuen Kirchenbänken dürften sich Otto Mündlein und seine drei Jahre jüngere Schwester beim festlichen Orgelklang wohl dicht an den Vater geschmiegt haben. Anschließend fanden sich alle auf dem nur durch den Schein der Kerzen in den Fenstern umliegenden Wohnungen beim da längst traditionellen Marktplatzsingen. 150 Kerzen habe er einmal gezählt. Wunderschön sei das gewesen, und anschließend folgte zuhause die Weihnachtsbescherung.

Neben warmen Strümpfen und Mützen sieht er noch einige Kindheitsgeschenke vor sich: das Würfelspiel etwa, die kleine Eisenbahn und die Schlittschuhe, die er irgendwann in diesen Jahren bekam, oder den Kaufladen und die Puppe, die seine Schwester beglückten.

Ein „folgsamer Nazi“

Schön war das, sagt er. Und wischt gleich darauf jede Nostalgie beiseite: Mit sechs Jahren kam er in die Schule. Deutlich erinnert er sich an die Lehrer Kromer und Horner – und an Oberlehrer Konrad Gundel. Etliche Jahre hatte der selbst das Weihnachtssingen des Schülerchors auf der Kirchentreppe geleitet, lange war er als Organist in der Kirche im Einsatz, ehe er zu den Nazis „überlief“. Bis heute fragt sich Mündlein: „Wie kann sich jemand so schnell so radikal verändern?“ Ausgerechnet der ehemalige Organist war es, der als „folgsamer Nazi“ die „Umerziehung“ der Jugend in die Hand nahm. Das ging so weit, dass er 1937 mit dem von ihm knapp zwei Jahre zuvor gegründeten Schülerchor den Gesang regelrecht „zur Waffe gegen die Kirche“ machte: Am so genannten „Volksweihnachtsbaum“ beim Rentamt trat der Chor in Konkurrenz zum Gottesdienst auf.

In Uniform aufgetreten

1938, beim zweiten nationalsozialistisch geprägten „Weihnachtssingen“ des Schulchors, setzte Grundel noch eins drauf: er verpflichtete die Schüler, in Uniform aufzutreten und statt des traditionellen Weihnachtsliedguts neue, zur NS-Ideologie passende Lieder zu singen, die statt Weihnachten „Julmond“ und „Sonnwend“ feierten. Otto Mündlein gehörte zu den Sängern, die beim „Volksweihnachtsbaum“ auf dem Marktplatz genau während des Gottesdienstes statt „Stille Nacht“ lautstark „Hohe Nacht der klaren Sterne“ zu schmettern hatten. „Sie haben versucht, die Kirche mundtot zu machen,“ urteilt Mündlein.

Als die Familie an diesem Abend wieder zur Bescherung zusammenkam, berichtete sein Vater, dass die Gemeinde und der nach der Kündigung Gundels ab 1935 gegründete Kirchenchor „kräftig dagegen gesungen“ hätten. Für Stadtpfarrer Gerhard Häussler blieb das nicht ohne Folgen: Weil er den Kirchenchor und die Besucher des Abendgottesdienstes veranlasst habe, „auf dem Platz vor der Kirche … gleichzeitig zu singen, so dass die Vortragsfolge des Schülerchors unterbrochen werden musste“ (Zitat aus der von Bürgermeister Elwert als Ortspolizeiverwalter der Stadt Weikersheim gezeichneten Polizeilichen Strafverfügung vom 21. Januar 1939), wurde er wegen „Verübung groben Unfugs“ zu einer Geldstrafe von 25 Reichsmark verurteilt. Dass er als „Wehrpflichtiger des Beurlaubtenstandes“ am 4. August 1938 zum aktiven Heeresdienst eingezogen wurde, dürfte jedoch die noch weitreichendere Folge der Aufmüpfigkeit gewesen sein. 1940/41 geriet Häussler in russische Gefangenschaft. Erst ein Jahr nach Ende des Krieges wurde er entlassen und kehrte nach Weikersheim zurück, wo er noch etliche Jahre seinen Dienst als Stadtpfarrer versah, wie Mündlein berichtet.

Es waren die Glocken der Georgskirche, die einst die Tradition begründet hatten. 1942 wurden sie, wie vielerorts, abgehängt: Nazi-Deutschland brauchte Kanonen… Gundel, der mittlerweile zum Schulleiter aufgestiegen war, quittierte das zynisch: „Jetzt hat das Geschell ein Ende“, hörte ihn Otto Mündlein sagen.

Ans erste Weihnachtsfest nach dem Krieg hat Mündlein eher düstere Erinnerungen: Weikersheim feierte in gedrückter Stimmung zwischen zerstörten, abgebrannten, oft nur noch teilweise bewohnbaren Häusern. Man musste zusammenrücken, unter provisorischen Dächern kochen und feiern, harrte vermisster und in Gefangenschaft geratener Verwandter. Auch die Glocken fehlten. Sie kamen erst zwei Jahre später wieder zurück.

Gerade jetzt, wo der Pandemie wegen das Fest wieder nur im kleinen Kreis gefeiert werden dürfte, in diesem Jahr, solle man sich zurückliegender noch schwererer Zeiten erinnern, findet Otto Mündlein. In diesem Sinn wünscht er allen Mitbürgern und Mitbürgerinnen trotz Corona ein frohes Weihnachtsfest.