Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jubiläum - Datumsgenauer Jubiläumsabend unter Corona-Bedingungen / Informativer Vortrag von Ralf Schälling Auf Zeitreise durch 875 Jahre Ortsgeschichte von Schäftersheim

Gar nicht so leicht, in Zeiten der Pandemie 875 Jahre Schäftersheim zu feiern. Doch Hygienevorgaben, sowie viel frische Luft in der Nikolauskirche schreckten längst nicht alle, die sich das Datum lange vorgemerkt hatten.