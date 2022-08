Auf einen Blick: So hat sich Weikersheim verändert

Weikersheim. Wie jedes Jahr zur Weikersheimer Kärwe zeigt der Club w 71 eine Fotoausstellung. Thema der diesjährigen Ausstellung: Weikersheim verändert sich (Teil 3).

Alte und neue Aufnahmen von Weikersheim werden in vergleichenden Fotografien zu sehen sein, die die Veränderungen in Weikersheim mit einem Blick sichtbar machen.

Die neuen Fotos, aufgenommen von Eugen Pichler und Robert Schuler, wurden aus der gleichen Perspektive gemacht wie die alten Bilder. Die meisten der alten Aufnahmen, die für diese Ausstellung verwendet werden, stammen aus dem Fotoarchiv des Weikersheimer Altstadtvereins, das Bernd Schmidt zusammengestellt hatte.

Wie immer ist die komplette Ausstellung mit allen Fotografien nur über die Kärwezeit zu sehen. Danach werden die Bilder an der Stirnseite des Clubs (hinter der Bühne) wieder abgehängt. Der immer noch sehenswerte Rest kann bei allen Veranstaltungen des Club w 71 in den nächsten Monaten weiter besichtigt werden. Die vollständige Ausstellung gibt es somit nur vier Tage lang zu sehen. Und zwar an folgenden Öffnungszeiten: Freitag: 19 bis 2 Uhr; Samstag: 14bis 2 Uhr; Sonntag: 14 bis 18 Uhr und Montag von 14 bis 23 Uhr. noba