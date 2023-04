Auf der Pirsch nach Unrat

Elpersheim. Viele Mitmenschen machen sich keine Vorstellung davon, was alles in einer scheinbar sauberen Umwelt verborgen liegt. Um dies zu festzustellen und um die Landschaft auf ihrer Gemarkung von den Rückständen der Wegwerfgesellschaft zu befreien, hat der Sportverein Elpersheim mit den Kindern einen Frühjahrsputz organisiert. Dem Aufruf sind 20 jugendliche Vereinsmitglieder gefolgt, die sich gut gelaunt auf die Pirsch nach Unrat aller Art machten. Als Zielgebiet wurden der Fahrradweg nach Markelsheim und einige Wanderwege rund um Elpersheim ausgewählt. Selbstverständlich wurde auch das gesamte Sportgelände aufmerksam abgesucht. Zumeist waren es achtlos weggeworfene Getränkedosen und Pappkartons, die in den Straßengräben zum Vorschein kamen. Vereinzelt wurden aber auch Kunststoffplanen, Autoreifen und leere Farbkübel in den Hecken aufgespürt.

Die jugendlichen Saubermänner waren mit Eifer bei dieser Aktion dabei und haben sich fest vorgenommen, sich im nächsten Jahr einen anderen Abschnitt der Gemarkung vorzunehmen. Auch sind sie sich darin einig, als Erwachsene keine leeren Dosen wegzuwerfen. Nach dieser harten Anstrengung hatte sich der Sportlernachwuchs eine warme Mahlzeit im Vereinsheim redlich verdient.