Auf dem Jakobsweg nach Geislingen

Main-Tauber-Kreis. Eine der schönsten Wegstrecken des Jakobswegs führt vom Jagsttal über die südlichen Ausläufer der Hohenloher Ebene ins Kochertal.

Ingeborg Raab, Kulturbeauftragte des Burgberg-Tauber-Gaus des Schwäbischen Albvereins – zu dem auch die Ortsgruppen Creglingen, Bad Mergentheim, Niederstetten und Weikersheim gehören – machte sich mit ihren fünf Wegbegleiterinnen und 28 Pilgern auf die 14 Kilometer lange Etappe. Die Ausschreibung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Kirchenbezirk Blaufelden. Der Pilgertag soll an die Schönheiten dieser Landschaft erinnern, aber auch an die Verletzlichkeit und Zerstörung in der Natur. Zu Beginn wurde die Gruppe von Pfarrerin Elke Stephan in der Langenburger Stadtkirche mit Worten, Lied und Segenswünschen auf dieses Thema eingestimmt.

Pilgern ist nicht nur ein äußerlicher Weg, also Strecken, Steigungen, Mühsal und Ausblicke, sondern auch ein innerer Weg, eine Begegnung mit sich selbst, mit Enttäuschungen, Traurigkeit, Hoffnungen und Freude mit Glücksgefühlen. Unterwegs bekam die Gruppe von Ingeborg Raab, die auch qualifizierte Pilgerbegleiterin ist, Impulse, immer passend zu den Wegpunkten, zum Thema dieses Pilgertages. Nach dem Abstieg ins Jagsttal nach Bächlingen, dem Aufstieg nach Nesselbach und einer Wegstrecke über die Hohenloher Ebene wurde vor dem Orlacher Bach an das schreckliche Unwetter am 29. Mai 2016 erinnert. Innerhalb weniger Minuten hatte sich die Welt für die Menschen verändert. Die Sturzflut brachte Geröllmassen ins Tal und zerstörte Teile von Braunsbach. Von jetzt auf nachher kann die Welt eine andere werden. Schönheit und Zerstörung liegen nah beieinander. Auch in unserem eigenen persönlichen Bereich kann sich das Leben von einer Minute auf die andere verändern. In Braunsbach konnte an den Schautafeln das Ausmaß der Zerstörung betrachtet werden, aber auch die große Hilfe und Kraft dieser Anwohner, die aus der Zerstörung Neues erschaffen konnten.

Ein letzter Halt unter dem Pfeiler der markanten Kochertalbrücke erinnerte an die Ingenieurleistung dieses Bauwerks, aber auch an die Todesopfer verzweifelter Menschen, die sich von der Brücke gestürzt haben. Im altehrwürdigen Gasthof „Ochsen“ in Geislingen konnte sich die Gruppe stärken. Als Wort auf den Weg zurück in den Alltag überreichte Ingeborg Raab den Pilgern das Gedicht „Die Kunst der kleinen Schritte“ von Antoine de Saint-Exupéry. „Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um die Kraft für den Alltag. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte.“ Nachdenklich, aber auch voller Freude über das Gelingende in unserem Leben, konnte der bestellte Bus die Pilger wieder nach Langenburg zurückbringen.