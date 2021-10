Die Angebote zur Berufsorientierung gehen am Gymnasium Weikersheim deutlich über das normale Maß hinaus. Was aktuelle Schüler sowie Ehemalige schon lange so empfinden, wurde nun durch die Verleihung des „BoriS“-Siegels offiziell bestätigt.

Die Landschaft der Ausbildungs- und Studiengänge wird immer vielfältiger und damit unübersichtlicher, denn im Zuge des digitalen Wandels entstehen

...