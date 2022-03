Atemberaubende Verrenkungen in Weikersheim

Weikersheim. Varieté im Konzertsaal der Tauberphilharmonie: Das wird ein atemberaubender Abend am Freitag, 25. März, um 19.30 Uhr, wenn zum Beispiel Handstandequilibrist Danilo Marder seinen muskulösen unbekleideten Oberkörper kopfüber mit voller Hingabe auf dünnen Stangen in die Höhe streckt. Manuela Mücke dagegen zaubert keine Mücke aus einem Elefanten, besitzt aber vollkommene Körperbeherrschung, denn schließlich ist sie Kontorsionistin. Das heißt, sie streckt, biegt und windet ihren Körper, dass man beim Zuschauen die Luft anhält. Wenn sie dann noch mit ihren Füßen mit Pfeil und Bogen hantiert, ist diese Varieténummer kaum noch zu überbieten. Großartig wie immer ist Gummimensch Herr Niels, der auch diese Show zusammengestellt hat. Ach ja, und Vollblutkomiker Hans-Hermann Thielke macht an diesem Abend auch mit. Und wer führt durch die Show? Diesen Part übernimmt der junge talentierte wie charmante Zauberer Marcel Kösling. Tickets gibt es unter www.tauberphilharmonie.de und unter Telefon 07934/995 999 9.

