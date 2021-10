Anja Lotz in Vorstand gewählt

Weikersheim. Der SPD-Ortsverein Weikersheim teilt mit, dass Stadträtin Anja Lotz auf der Delegiertenkonferenz der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik Baden-Württemberg in Graben-Neudorf als Beisitzerin in deren Vorstand gewählt wurde. Dort wolle sie sich für eine gute Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden mit dem Land Baden-Württemberg einsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Anja Lotz: „Franz Müntefering sagte einmal: ’Kommunalpolitik ist nicht das Kellergeschoss unserer Demokratie, sondern ihr Fundament’.“ Die Städte und Gemeinden hätten wie keine andere politische Ebene Einfluss auf das Umfeld und das Leben der Menschen, so Anja Lotz. „Deshalb ist es wichtig, dass die Kommunen vom Land Baden-Württemberg ausreichend bei ihrer Arbeit unterstützt werden“. Grün-Schwarz habe dabei in der Vergangenheit kein gutes Bild abgegeben, so die SPD-Politikerin. Sie wolle sich für Verbesserungen einsetzen.

Anja Lotz ist Fraktionssprecherin der SPD/UB Gemeinderatsfraktion in Weikersheim, ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht Stuttgart, Ansprechpartnerin der AsF Main-Tauber-Kreis. Sie arbeitet als Bilanzbuchhalterin in einem Handwerksunternehmen und ist Mitglied in verschiedenen sozialen Organisationen. pm