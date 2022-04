Altes Auto in Brand gesetzt

Weikersheim. Unbekannte zündeten laut Polizeibericht am vergangenen Mittwoch, gegen 3 Uhr, mit Hilfe eines bislang unbekannten Brandbeschleunigers ein altes Fahrzeug in der August-Laukhuff-Straße an, genauer gesagt auf dem Parkplatz der Tauberphilharmonie in Weikersheim. Das Feuer griff auf das gesamte Auto über.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Weikersheim rückte mit drei Fahrzeugen und insgesamt zwölf Mann zum Löschen an.

Personen wurden vor Ort keine angetroffen. Zeugen können sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 / 99470, melden. pol

