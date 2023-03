Als ob Schamanen Geister austreiben

Weikersheim. Arashi, ein phantastisches Trio um den japanischen Saxophonisten Akira Sakata, ist am Donnerstag, 16. März ab 20 Uhr, zu Gast im club w71.

Akira Sakata beehrte Weikersheim zum ersten Mal 1976 mit dem legendären Yosuke Yamashita Trio. Sein aktuelles Trio trägt den Namen Arashi, japanisch für Sturm. Der Name passt, denn bei diesen drei Musikern geht tatsächlich die Post ab. Fels in der Brandung ist Johan Bertling am Bass, den man auch von Fire! (mit Mats Gustafsson) kennt. Paal Nilssen-Love ist einer der beeindruckendsten Schlagzeuger der Gegenwart. Sein dichtes, polyrhythmisch-komplexes und dabei vorwärtstreibendes Spiel ist einfach Weltklasse. Die beiden Skandinavier bieten die perfekte rhythmische Grundlage, auf der Akira Sakata zu seinen Höhenflügen abheben kann. Dabei erweist er sich der 1945 geborene japanische Free Jazz-Pionier nicht nur als himmelsstürmender Altsaxophonist und begnadeter Klarinettist, sondern auch als Ausnahmesänger, dessen Gesang wirkt, als ob Schamanen böse Geister austreiben. Das Trio kommt direkt aus Londons angesagtem Café Oto in den club w71. Musik von solcher Energie und Intensität erlebt man selten. Ein mitreißendes Konzert zu erwarten. Karten gibt es an der Abendkasse, wer möchte, kann unter info@clubw71.de reservieren lassen. Weitere Infos unter https://www.clubw71.de/