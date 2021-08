Weikersheim. Die Kinderkleiderbörse der Mutter-Kind-Gruppe findet am Samstag, 18. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Tauberphilharmonie in Weikersheim im Rahmen von „Auf!Takt Tauberfranken“ statt.

Ab 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr gibt es Live-Musik, Essen und auch Trinken auf der Terrasse der TauberPhilharmonie. Der Eintritt ist frei.

Bei der Kleiderbörse wird wieder alles „Rund ums Kind“ angeboten, sowie saubere und gut erhaltene Kleidung.

Der Anbieter ist für den Verkauf der Ware selbst zuständig. Schwangere können gegen Vorlage des Mutterpasses bereits ab 13 Uhr in Ruhe stöbern.

