Alarmstufe II: Singen in Kirchen generell nicht mehr erlaubt

Weikersheim/Main-Tauber-Kreis. „Ein Hauptkennzeichen der Kirche ist es, Gottesdienst im Namen Gottes zu feiern“, betont der Stuttgarter Oberkirchenrat. Ohne Gottesdienst gebe es „im Grund keine Kirche“. Zugleich aber „ist der Schutz des Lebens ein hochrangiges Ziel“. Darum würden in der derzeitigen Pandemielage „die Gottesdienstformen wohlüberlegt angepasst“.

„Alle sind zum Gottesdienst willkommen“ erläutert dazu die Weikersheimer Dekanin Renate Meixner. An der Kirchentüre gebe es auch weiterhin keine Prüfung nach „3G“ – niemand brauche einen Testnachweis, wenn er nicht geimpft oder genesen sei. Dafür gebe es andere strenge Vorschriften, um alle, die kommen, zu schützen. Gewöhnt sei man ja schon an das Tragen einer medizinischen Maske und die Desinfektion der Hände, die Kontaktnachverfolgung und das regelmäßige Lüften und Reinigen von Raum und Gegenständen. Ab dem nächsten Sonntag, dem 2. Advent, komme dazu, dass die Gottesdienste auf 30 Minuten begrenzt seien und das Singen, auch unter der Maske, nicht mehr erlaubt sei. Außerdem müsste ein Abstand von zwei Metern strikt eingehalten werden.

Weiterhin erlaubt ist das „stellvertretende Singen“ einer „kleinen Formation“ mit ausreichenden Abständen. Und nicht in jeder Gemeinde wird bekannt sein, dass die Zeit des Glockengeläuts schon mit zum Gottesdienst zählt.

Möglich ist auch, dass einzelne Gemeinden ergänzend „2G-Gottesdienste“ anbieten, an denen mehr Besucher teilnehmen können. Bestattungsgottesdienste sollen „möglichst im Freien stattfinden“. Sollte die 7-Tage-Inzidenz im Main-Tauber-Kreis auf 800 steigen, wird es hier keine Präsenzgottesdienste mehr geben. Ausschließlich für die Feier von Gottesdiensten darf die Kirche entsprechend der staatlichen Corona-Verordnung diese besonderen Regelungen treffen. Bei allen anderen Gemeindeveranstaltungen gelten die normalen staatlichen Vorschriften. Im Moment bedeutet dies, das „2G+“ gilt – auch wer geimpft oder genesen ist, muss also zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen. Die Veranstalter sind verpflichtet, das genau nachzuprüfen.

Für Chorproben ist vorgeschrieben, dass die Maske auch während des Singens in der Regel nicht abgenommen werden darf. Für die kirchlichen Mitarbeiter einschließlich der Pfarrerinnen und Pfarrer gilt die Pflicht, ihrem Arbeitgeber täglich einen dokumentierten Test vorzulegen, wenn sie nicht freiwillig darlegen, dass sie geimpft oder genesen sind. Hoffnungsvoll bleibt bei all dem der württembergische Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July. Im Advents-Eröffnungsgottesdienst stellte er fest: „Wir öffnen im Advent die Türen für den Weg zum Christfest. Wir öffnen im Advent neue Perspektiven und zünden Lichter an. Wegweisung ist das gerade in diesen Zeiten“. Es gehe jetzt um die neue Orientierung, „auf Jesus Christus, der unseren Blick weitet und uns am Christfest Weite und neue Freiheit schenkt.“ peka