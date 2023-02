Akustischer Folk und Pop im club w71

Weikersheim. Mit „Joseh“ setzt der club w 71 in Weikersheim am Samstag, 11. Februar, um 21 Uhr, seine Reihe mit akustischer Folk- und Popmusik fort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Josehs ungewöhnlicher Lebensweg ist ebenso interessant und bewegend wie die berührenden Songs, die er schreibt und singt.

Der Singer/Songwriter Joseh lebt in Hamburg. Geboren in Japan als Sohn philippinischer Musiker, verbrachte er seine Kindheit im fahrenden VW-Bus und bei Bühnenshows.

Mehr zum Thema Veranstaltungen Diese Partys gibt es am Wochenende in Mannheim Mehr erfahren

Die Musik bildet dabei die feste Konstante – dies hat sich bis zum heutigen Tag kaum verändert. Als Jugendlicher lebte er in Bad Mergentheim, wo er mit der Band „Out of Shape“ härtere Klänge austestete. Auf der Suche nach einer Heimat, nach Menschen, die bleiben, findet er vor allem Halt im Schreiben von Musik. Für seine Songs mischt er Folk mit Indie-Pop. Das klingt mal melancholisch, mal nach Lebensfreude, Ohrwürmer treffen auf anmutige Harfenmelodien. Am Samstag tritt er mit Gitarre und Keyboard auf und wird von seiner Partnerin Rika an der Harfe begleitet. Die ebenfalls angekündigte Sara Teamusician musste krankheitsbedingt absagen. Im Vorprogramm wird ein Musiker aus der Region auftreten.

Beginn ist um 21 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.