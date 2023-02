Aktueller Jazz, freie Improvisationen

Weikersheim. Der „club w71“ setzt am Sonntag, 19. Februar, um 18 Uhr seine Reihe mit aktuellem Jazz und freier Improvisationen fort, für die der Verein im Herbst die bundesweite Auszeichnung „Applaus“ erhalten hatte. Zu Gast ist ein hochkarätiges, internationales Trio mit Shuichi Chino am Klavier, Antonio Borghini am Bass und Willi Kellers am Schlagzeug.

Willi Kellers gehört zu den großen Schlagzeugern Europas. Sein finessenreiches Spiel erzeugt einen steten rhythmischen Fluss, der die Hörer unweigerlich in Bann zieht. Kellers hat auf allen großen Festivals mit vielen Stars der Szene gespielt. Im „club w71“ ist er seit 40 Jahren immer wieder zu Gast.

Der italienische Bassist Antonio Borghini lebt in Berlin, wo er in der Szene zwischen Jazz, Improv und Experimenten ein sehr gefragter Partner ist. Im „club w71“ begeisterte er schon mehrmals das Publikum begeistern, zuletzt beim Auftritt der Formation „Die Hochstapler“. Seit einigen Jahren lebt auch der japanische Pianist Shuichi Chino in Berlin. Er hat früher alle möglichen Arten von Musik gespielt, war damit in Japan ein Star, wo ihn „jede Hausfrau kennt“. Aber erst mit der frei gespielten Musik zwischen Improvisation, Free Jazz und Neuer Musik hat er seine Berufung gefunden. Er schöpft aus einem Riesenreservoir an Möglichkeiten und Einflüssen, zu denen auch die klassische Musik gehört.

Die Besucher des Konzerts erwartet ein Klaviertrio, das keinerlei Klischees bemüht und auf einzigartige Weise improvisiert. Die Besetzung ohne Bläser macht das Trio für alle, die nicht glauben, mit Free Jazz etwas anfangen zu können, zu einem idealen Einstieg in die Welt dieser Musik.