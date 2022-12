Adventskonzert

Weikersheim. Das Cello Camp Adventsorchester der Jeunesses Musicales Deutschland, probt in der Musikakademie Schloss Weikersheim und ist am Sonntag, 4. Dezember, um 14.30 Uhr in der katholischen Kirche Weikersheim zu erleben: „Macht hoch die Tür“ oder die „Jingle Bells“ eines Schlittens im schönen, warmen Klang eines Cello-Orchesters - ein Traum. In einem stimmungsvollen Konzert treten die Cellisten aller Altersstufen gemeinsam mit dem Chor des Gymnasiums Weikersheim auf. Mit Freude bereiten die Musiker das gemeinsame Projekt vor, das zum ersten Mal stattfindet. Am zweiten Advent ist das Konzert ein wunderbares Programm für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei. Bild: Veranstalter

