Die Wassergebühr in Weikersheim steigt. Bisher waren 3,10 Euro fällig, ab dem neuen Jahr muss der Einwohner 3,62 pro Kubikmeter zahlen. Das hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am Donnerstag mehrheitlich beschlossen. Die Zählergrundgebühr wird von vier auf sechs Euro monatlich erhöht. Die Gebühren sind seit mehreren Jahren nicht mehr erhöht worden, erklärte Stadtkämmerin Melanie Dietz.

...