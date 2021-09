Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Künftige Großbaustelle - Stadt Weikersheim muss Straßenzüge an der Alten Steige generalsanieren / Finale Straßenschicht im „Mohlach“ unter Vollsperrung Ab 2022 Großbaustelle an der Alten Steige in Weikersheim

Sudetenstraße und Höhenweg: Einerseits ein idyllischer Stadt-Balkon mit Tauberblick. Im Untergrund sieht es allerdings anders aus: gebrochene Leitungsrohre überall. Die Stadt muss dort generalsanieren.