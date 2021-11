60-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Nassau. Ein 60-jähriger Mercedesfahrer war am Freitagnachmittag von Bernsfelden in Richtung Nassau unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw gegen 12.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und landete in der Böschung, wo das Fahrzeug auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem total beschädigten Auto herausgeschnitten werden. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. / pol

