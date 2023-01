4800 Euro gesammelt

Weikersheim. Im Zuge der Sternsingeraktion brachten auch in Weikersheim, Elpersheim, Schäftersheim, Queckbronn und Nassau an vier Tagen mehrere Gruppen den Segen in die Häuser. So sammelten sie Spenden in Höhe von etwa 4800 Euro für das Kinderhilfswerk „Die Sternsinger“ und wurden mit einer Menge Süßigkeiten und dem abschließenden Schnitzelessen im katholischen Gemeindehaus in Weikersheim belohnt. Wie das Pfarramt mitteilte, kamen in diesem Jahr nicht so viele Gruppen zustande, dass alle Haushalte besucht werden konnten. Immerhin haben die Kinder im Schnitt pro Tag rund 180 Hausbesuche absolviert. Bild: Leimeister

