4000 Euro für den guten Zweck gespendet

Weikersheim. Soziales Engagement ist für die Data Modul GmbH aus Weikersheim bereits seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil in der Unternehmenskultur. Regelmäßig engagiert sich das Technologieunternehmen für lokale Einrichtungen und gemeinnützige Organisationen aus der Region.

In diesem Jahr unterstützt es die Fördervereine des Caritas Krankenhauses Bad Mergentheim sowie den Mediroth Krankenhaus-Förderverein Rothenburg mit einer Spende in Höhe von je 2000 Euro, welche dieser Tage durch Geschäftsführer Michael Scheuenstuhl überreicht wurden.

Für Einsatz danken

„Um in diesen herausfordernden Zeiten etwas Gutes zu tun und dem Pflegepersonal von Krankenhäusern für ihren unermüdlichen Einsatz Danke zu sagen, freue ich mich, im Namen der Data Modul diese Spenden übergeben zu dürfen“, so Michael Scheuenstuhl.

Die Spendenschecks wurden von Schwester Maria-Regina Zohner, Vorsitzende, und Helmut Wolf, Geschäftsführer des „Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim“, sowie Günter Schuster, Gründungsmitglied des Mediroth Krankenhaus-Fördervereins Rothenburg, in Vertretung von Geschäftsführer Hans-Peter Nitt, entgegengenommen. „Gesundheit ist das Einzige, was den Erfolg sichert. Sowohl das Rothenburger als auch das Bad Mergentheimer Krankenhaus spielen für unseren ländlichen Raum eine wichtige Rolle und ich bin sehr froh, dass wir in unserer Region so gut aufgestellt sind“, so Data Modul-Geschäftsführer Scheunenstuhl.