Elpersheim. Eine 32-jährige Frau wurde bei einem Unfall am Freitagabend mit ihrem Quad bei Weikersheim schwer verletzt. Die Frau war gegen 20 Uhr auf der L 2251 unterwegs. Auf Höhe von Elpersheim begann das Quad in einer langgezogenen Kurve zu schlingern. Vermutlich verriss die Frau dann den Lenker des Gefährts und stürzte zu Boden. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Quad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

