23-Jährige bedroht Kinder in Weikersheim mit dem Messer

Weikersheim. Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat eine 23-Jährige am späten Montagnachmittag am Weikersheimer Bahnhof Kinder mit einem Messer bedroht und Polizisten angegriffen.

Weil sie Kinder in der Nähe des Bahnhofs mit einem Springmesser bedroht haben soll, alarmierten Zeugen die Polizei. Aufgrund der Gefahr durch das Messer wurden der Frau von der gegen 16.15 Uhr eintreffenden Streife unmittelbar Handschließen angelegt. In der Folge trat die 23-Jährige nach den Polizisten und verletzte einen Beamten dabei leicht. Ein Bekannter der Frau konnte sie beruhigen und der Polizei das Messer aushändigen. Ein Alkoholtest ergab knapp ein Promille bei der 23-Jährigen. Die Frau wurde aufgrund ihres Ausnahmezustands in ein Krankenhaus gebracht. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen. pol