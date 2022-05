22 Wohnungen kommen

Weikersheim. Ein Investor kann an den Bahnhofstraße in einem ersten Bauabschnitt 22 Wohneinheiten samt Tiefgarage erstellen – auch nachdem der Bebauungsplan für das Gebiet jüngst gestoppt wurde. Damals ging es um die Konkretisierung, bzw. Nachbesserungen von Höhenvorgaben zur Schillerstraße hin. Eine Debatte entzündete sich kurzzeitig an der Vorstellung, man öffne dem Bauherren mit einer Genehmigung für Abschnitt eins „Tür und Tor“ (Anja Lotz, SPD/UB) auch an der Schillerstraße. Die Verwaltung sprach von einem höhenmäßig „unstrittigen Bereich“. Es gehe auch um die Verlässlichkeit gegenüber dem Investor, hieß es aus dem Rat. Mehrheitlich wurde zugestimmt.

Nicht zugestimmt wurd einer geplanten dritten Wohneinheit in einem Gebäude an der Kopernikusstraße. Trotz Wohnraumknappheit – die Pläne verstoßen gegen den Bebauungsplan – und der gilt. mrz

