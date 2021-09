15 584 Euro Zuschuss für die Bücherei Weikersheim

Weikersheim. Im Rahmen des Projekts „Vor Ort für Alle“ des Deutschen Bibliotheksverbandes erhält die Bücherei Weikersheim eine Bundesförderung von 15 584 Euro. Mit den Fördergeldern möchte die Bücherei unter anderem das Angebot für Kindergartenkinder erweitern und zu einem Ort des Verweilens für Jugendliche werden. Das Team der Stadtbücherei freut sich sehr über die Zuwendung. „Bei der Antragsstellung war uns besonders wichtig, für Jeden ein Angebot zu schaffen. Kita-Kinder können zukünftig mit einfach zu programmierenden Robotern erste Coding-Erfahrungen sammeln. Eine Hör-Lounge wertet unsere Jugendabteilung auf und mit dem Musikstreamingdienst freegal kommen alle in den Genuss von Musik. Ein langgehegter Wunsch geht mit der Weikersheimer „Dinge-leih“, die sich an Alt und Jung richtet, in Erfüllung“ so Michaela Stock.

