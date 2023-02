Zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren wurden am Freitagmittag, 24. Februar, nach einem so genannten „Schockanruf“ in Weikersheim durch die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim festgenommen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Mitglieder einer Bande zu sein, die insbesondere ältere Menschen mittels Telefonanrufen systematisch betrügt.

Bereits am 23. Februar täuschten Unbekannte einer

...