100 Karten für Filmpremiere gewinnen

Filmpremieren werden normalerweise in Städten wie Berlin oder Venedig gefeiert. Doch diesmal kommen die Stars nach Weikersheim, um ihr Werk das erste Mal der Öffentlichkeit zu präsentieren. 100 Bürger aus der Region können dabei sein.

Weikersheim. Der ARD-Spielfilm „Bis zum letzten Tropfen“ feiert am Samstag, 12. März seine exklusive Filmpremiere in der Tauberphilharmonie Weikersheim. 100 Karten werden an Menschen aus der Region verlost.

Der Film „Bis zum letzten Tropfen“ feiert in Weikersheim Premiere. © ARD/Claudia Schlicht

Im Juni und Juli 2021 fanden in und um Weikersheim Dreharbeiten mit prominenten Schauspielerinnen und Schauspielern wie Sebastian Bezzel, Karoline Schuch und Ulrich Tukur statt (wir berichteten).

Kein dreiviertel Jahr später ist der investigative Spielfilm des preisgekrönten Regisseurs Daniel Harrich fertig. Am 12. März 2022 feiert „Bis zum letzten Tropfen“ seine Premiere. Und das nicht nur am Hauptdrehort des Films, sondern sogar direkt in einer der Filmkulissen: Der Konzertsaal der Tauberphilharmonie dient im Spielfilm als Innenkulisse für das Umweltministerium in Berlin.

Große Freude

Die Freude über das stattfindende Event ist groß. „Wir freuen uns sehr darauf, das Resultat der Dreharbeiten mit Darstellerinnen und Darstellern, Mitarbeitenden und Menschen aus der Region bei uns im Konzertsaal gemeinsam zu schauen“, sagt Intendant Johannes Mnich.

Durch den Abend führen wird SWR-Moderator Georg Bruder, der auch den anschließenden Filmtalk moderieren wird. Die Premiere des Films in der Tauberphilharmonie passt darüber hinaus perfekt zum Nachhaltigkeitsschwerpunkt, den sich das Team für die Saison 21/22 auf die Fahnen geschrieben hat. Denn in dem Fernsehfilm „Bis zum letzten Tropfen“ hofft Martin Sommer, Bürgermeister einer strukturschwachen Gemeinde im Taubertal, durch die Vergabe von Wasserentnahmerechten an eine weltweit agierende Firma auf eine zuverlässige Einnahmequelle und neue Arbeitsplätze. Doch damit beginnt erst die Auseinandersetzung um die Wasserrechte und die grundlegende Frage: Wem gehört unser Trinkwasser? In Zeiten, in denen fast täglich die Auswirkungen des Klimawandels zu beobachten sind, hat der Film, der sich mit dem Grundrecht „Wasser“ beschäftigt, eine ganz besondere Brisanz.

Verlosung

Begleitet wird der Film, der am 16. März um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, vom ARD Event #unserWasser. Digital und linear im Radio, Fernsehen, via Podcast und Social Media thematisiert die ARD bis zum Herbst dieses Thema und ruft zu spannenden Beteiligungsmöglichkeiten auf. Alle Beiträge werden von der Universität Koblenz-Landau wissenschaftlich ausgewertet und geben wichtige Impulse zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Neben Schauspielerinnen und Schauspielern sowie Beteiligten des Films möchten SWR, diwafilm, Stadt Weikersheim und Tauberphilharmonie auch den Menschen aus der Region die Möglichkeit geben, bei der Premiere am 12. März ab 18.30 Uhr in der Tauberphilharmonie dabei zu sein.

Deshalb wird es vom 26. Februar bis zum 2. März eine Verlosung geben, bei der etwa 100 Tickets für den Abend unter allen Teilnehmenden (maximal zwei Tickets pro Person) verlost werden. Alle Informationen rund um die Verlosung und die Möglichkeit zur Teilnahme finden Interessierte unter www.tauberphilharmonie.de. Für den Abend gilt die 2G-Regelung und FFP2-Maskenpflicht im Haus.