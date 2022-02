Zwölfjähriger bei Unfall verletzt

Altheim. Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem zwölfjährigen Fußgänger am Dienstagmorgen wurde der Junge leicht verletzt. Der 28-jährige Fahrer des Golfs war gegen 7 Uhr auf der Baulandstraße von Altheim in Richtung Rosenberg unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein Lieferwagen entgegen, der sich auf Höhe des Golfs befand. In diesem Moment rannte der Zwölf-Jährige auf die Straße, wurde vom Pkw erfasst und fiel zu Boden. Er wurde nur leicht verletzt und zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Am Golf entstand ein Schaden von rund 300 Euro.

