Zweites Benefiz-Golfturnier für das Freilandmuseum

Glashofen/Gottersdorf. Auf dem Golfclub in Glashofen-Neusaß findet am Freitag, 2. Juli, das zweite Benefizturnier zugunsten des Odenwälder Freilandmuseums statt. Initiator Manfred Hopfauf, Freund des Odenwälder Freilandmuseums und begeisterter Golfer, freut sich, dass Thomas Hennig vom Golfclub Glashofen-Neusaß auch in diesem Jahr wieder für seine Idee zu begeistern war und die Bahnen des Golfclubs zugunsten des benachbarten Freilandmuseums bereitstellt.

Mehr als zwanzig Firmen und Institutionen der Region beteiligen sich sowohl in Form von finanziellen Zuwendungen wie auch mit Sachspenden an dem Benefizturnier, das mit Unterstützung der Stadt Walldürn stattfinden wird.

Der Schirmherr der Veranstaltung, Landrat Dr. Brötel, und der Vorstand des Trägervereins, Bürgermeister Markus Günther, freuen sich über die große Spendenbereitschaft der vielen Institutionen und Firmen, die damit ihre Verbundenheit zur Region und dem Odenwälder Freilandmuseum zeigen.

Beginnen wird das Turnier am Freitag, den 2. Juli aufgrund der Corona-Sicherheitsvorkehrung nicht traditionsgemäß mit einem Kanonenschuss, sondern an zwei Tees. Startschuss des 18-Loch/Stableford Spiels (Handicap-relevant) ist um 10.30 Uhr. Geplante Spielzeit beträgt in etwa vier Stunden. Die Preisübergabe an die Turniergewinner findet am Abend statt.

