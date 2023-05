Zweiradfahrer kollidierte in Walldürn mit Streifenwagen

Walldürn. Ein 17-Jähriger versuchte sich am Donnerstagabend in Walldürn mit seinem Honda Zweirad einer Polizeikontrolle zu entziehen und hatte bei der Verfolgungsfahrt einen Unfall. Gegen 17.15 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Pater-Josef-Eckstein-Straße ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen auf. Die Beamten wollten den Fahrer daraufhin einer Kontrolle unterziehen, was zunächst nicht gelang, da sich der junge Fahrer, trotz von der Polizeistreife eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn durch Flucht einer Überprüfung entzog. Der 17-Jährige bog zunächst nach links in den gesperrten Auerbergweg ab und von dort links in die Miltenberger Straße. Hier bremste er plötzlich stark ab und begann den Abbiegevorgang in einen Fußweg. Der verfolgende Streifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und der junge Mann von seinem Gefährt stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seiner Honda entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Sachschaden am Polizeiauto wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Zweirad weder zugelassen noch versichert war. Des Weiteren befanden sich weder Scheinwerfer noch Blinker an dem Fahrzeug. Der 17-Jährige muss nun mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1