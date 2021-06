Zweifel darf nicht die Oberhand gewinnen

Pandemiebedingt ohne den traditionellen Einzug der Frauen in die Basilika fand am Mittwoch der Wallfahrtstag der Frauen aus der Region Odenwald-Tauber statt.

Walldürn. Der Regionalwallfahrtstag der Frauen stand unter dem Leitwort der Hauptwallfahrtszeit „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir“ (Jesaja 41,10a). Am Vormittag fand das feierliche Hochamt mit Domvikar Paul Weismantel aus Würzburg und am Abend die Frauenliturgie statt. Beide Gottesdienste wurden von Sven Geier (Orgel) sowie vom Gesangsensemble Sieglinde Fach, Claudia Forster und Christa Kilian feierlich umrahmt. Am Abend war zusätzlich Petra Reiß aus Fahrenbach (Gitarre und Gesang) dabei.

Nach dem Einzug von Hauptzelebrant Domvikar Paul Weismantel und von Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter P. Josef Bregula in die Basilika und nach dem gemeinsam gesungenen Eingangslied „Herr, ich komme zu dir“ stimmte Josef Bregula die Teilnehmerinnen auf das Thema des Hochamts und das Leitwort der Wallfahrt ein. Der traditionelle Einzug der Frauen in die Basilika hatte pandemiebedingt davor nicht stattfinden können.

Der Willkommensgruß von Josef Bregula galt neben dem Hauptzelebranten der Regionalfrauenreferentin Regina Köhler (Hainstadt) und dem kfd-Organisationsteam mit Claudia-Theresia Assimus (Hainstadt), Rosi Baumann (Tauberbischofsheim), Hildegund Berberich (Hardheim), Elisabeth Hell (Götzingen), Martha Kleißner (Tauberbischofsheim) und Brunhilde Marquardt (Walldürn) sowie den Vertreterinnen des Dekanatsteams und allen Pilgern.

Gestärkt in den Alltag

Das Leitwort „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir“ habe man ganz bewusst gewählt – passe es doch hervorragend in die Pandemie-Zeit, so Bregula. Es zu befolgen sei aber gar nicht so einfach. Denn Furcht lasse sich nicht einfach abschalten oder mit Argumenten eindämmen. Doch durch die Worte solle in uns das Gefühl aufkommen, dass alle Menschen bei Gott geborgen seien und dass er uns begleite. So solle man sich an diesem Gnadenort anregen lassen von seiner Liebe, um als gestärkte Christen in den Alltag zurückzukehren.

Nach einem Grußwort von Regina Köhler, der Lesung von Brunhilde Marquardt und der Verkündigung des Evangeliums stellte auch Domvikar Weismantel das Leitwort in den Mittelpunkt seiner Predigt. Er dankte allen, die an den besonderen Gnadenort gekommen waren. Sein Dank galt auch der Vorbereitungsgruppe. Dankbar war Weismantel „an diesem herrlichen Sommervormittag“ das Hochamt mit allen Gottesdienstbesuchern und besonders mit allen kfd-Frauen aus der Region feiern zu können.

Man solle nicht in ängstlicher und kleinlicher Sorge leben, sondern immer „Augen und Herz weit öffnen, um die Schönheit der Schöpfung zu schauen und zu staunen.“ Wo Angst und Kleingeister regieren, da habe es die Liebe und Freude schwer. „Da werden wir erdrückt, und manchmal erdrücken wir uns auch selbst mit zu viel Sorge.“ Zum Leben gehöre es, sich nicht von der Sorge in Beschlag nehmen zu lassen. Gerade in unseren Breitengraden werde oft auf hohem Niveau gejammert.

„Wenn man den Blick jedoch weitet in die Welt hinein, wie viele Menschen müssen da täglich um ihr Leben bangen?“, fragte Weismantel. Mütter wüssten oft nicht, wie sie ihre Kinder satt bekommen sollen, Menschen seien auf der Flucht und in Lagern, Menschen erlebten schreckliche häusliche Gewalt – für diese Frauen sei auch die Kollekte an diesem Tag. Mit Ausführungen zu den Worten „Noli timere – fürchte dich nicht!“, die 365 Mal in der Heiligen Schrift stünden, fuhr der Domvikar fort. Die begnadete Benediktinerin Silia Walter habe dieses wunderbare Bild aufgegriffen. In ihrem Text verweise sie darauf, dass auch der Engel diese Worte gesagt habe, als er Maria die Frohe Botschaft gebracht habe.

Der Zwillingsbruder des Glaubens heiße „Zweifel“, so Weismantel weiter. „Den können wir nicht ignorieren, nicht in die Wüste schicken. Aber wir sollten gut darauf achten, dass dieser Zwillingsbruder nicht die Oberhand gewinnt, sondern der Bruder des Vertrauens, der Zuversicht, des guten Mutes, der heiteren Gelassenheit – weil Gott doch da ist.“

Das, was Priester verkünden und den Menschen vermitteln sollen, sei diese einfache Wahrheit – nämlich dass Gott immer bei den Menschen sei. „Daran sollten wir Christen uns immer wieder gegenseitig erinnern: Er lässt uns nicht im Stich.“ Der liebe Gott sei auch bei mir, wenn ich mich sorge um die Kinder, die vielfach der Kirche den Rücken gekehrt hätten, und ihren Glauben nun anders lebten. Doch selbst nach dem Austritt aus der Kirche würden sie nicht ungläubig, sondern blieben Fragende und Suchende. Gott sei auch weiter bei ihnen, in all ihren Zweifeln, ihrem Hoffen und Bangen, in Heilungen und Neuanfängen.

Grundkraft des Vertrauens

Für ihn sei es ein starkes Zeichen, dass das Lied von Dietrich Bonhoeffer „Von guten Mächten“ vielen Menschen eines der wichtigsten Lieder und Gebete sei, weil darin so viel Grundkraft des Vertrauens stecke – Urworte und Urzusagen des Glaubens. Beeindruckend waren nach dieser Predigt auch die von den Mitgliedern des Vorbereitungsteams vorgetragenen Fürbitten, die Gabenbereitung und das Gabengebet, der Friedensgruß, die Kommunion, das Schlussgebet, der Schlusssegen sowie das zum Auszug gemeinsam gesungene „Geborgen in dir Gott“.

Die Kollekte des Hochamts war bestimmt für das Frauenhaus im Kreis und für das kfd-Projekt „Frauen in Not“. Am Abend fand dann die Frauenliturgie statt, in diesem Jahr ohne Lichterprozession. Im Zentrum standen zwei biblische Heilungserzählungen. Die Leitung hatte Regionalfrauenreferentin Regina Köhler. Mit der Bitte um den Segen und dem gemeinsam gesungenen Lied „Sei behütet auf deinen Wegen“ endete der Schlussgottesdienst.