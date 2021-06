Zwei Stücke zum Finale

Walldürn. Mit zwei Freilichtaufführungen endet in Walldürn in Walldürn die Saison der Badischen Landesbühne (BLB), die von der Corona-Pandemie geprägt war.

Als Sommerstück für die ganze Familie zeigt die BLB „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“. Das Stück wird am Mittwoch, 7. Juli, um 17 Uhr im Hof des Auerbergschulzentrums zu sehen sein. Als Michael Ende 1995 starb, hinterließ er drei Kapitel eines neuen Kinderbuches. Wieland Freund hat daraus einen hinreißenden Märchenroman übers Lügen, Angst haben und über die Kraft des Erzählens geschrieben.

Michael Ende (1929-1995) zählt zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern. Neben Kinder- und Jugendbüchern schrieb er auch poetische Bilderbuchtexte und Bücher für Erwachsene, Theaterstücke und Gedichte. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche deutsche und internationale Preise.

Der Autor und Journalist Wieland Freund wurde 1969 geboren und wuchs mit Endes Büchern auf. Zu seinen bekanntesten Kinderromanen zählen „Die unwahrscheinliche Reise des Jonas Nichts“ und „Wecke niemals einen Schrat!“ Für „Krakonos“ wurde er mit dem Rattenfänger-Literaturpreis ausgezeichnet und für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.

Molières Amphitryon ist die diesjährige Freilichtproduktion, die die Badische Landesbühne nach langer Corona-Pause in ihren Mitgliedsgemeinden zeigen wird. Am Mittwoch, 7. Juli, ist die Komödie um 20.30 Uhr im Hof des Auerbergschulzentrums zu sehen.

Der Dramatiker, Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor Molière (1622 –1673) wurde als Jean-Baptiste Poquelin in eine wohlhabende Pariser Handwerkerfamilie geboren. Nach dem Besuch einer Jesuitenschule verschrieb er sich ganz dem Theater. 13 Lehr- und Wanderjahre in der Provinz und sein Wirken am Hof Ludwigs XIV. prägten sein künstlerisches Schaffen. Im Zentrum seiner weltberühmten Komödien steht die Auseinandersetzung mit menschlichen Schwächen und dem Widerspruch zwischen Sein und Schein.

Kartenvorverkauf in der Tourist-Info, Hauptstraße 27, 74731 Walldürn, Telefon 06282/67105, E-Mail tourismus@wallduern.de.

