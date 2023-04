Zuschuss für Brücken

Mosbach. „Die Ertüchtigung der Marsbachbrücke „Heideblick“ in Walldürn und der Ersatzneubau der Brücke „Waldhauer“ über der Bahnstrecke 4111 in Mosbach wird durch das Land im Programm kommunaler Straßenbau berücksichtigt. Damit unterstützt das Land die Kommunen bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen im kommunalen Straßenbau“, verkündete der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister Peter Hauk MdL anlässlich der Veröffentlichung des Förderprogramm Kommunaler Straßenbau am Donnerstag.

Insgesamt werden die beiden Projekte bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von zusammen rund 3,6 Millionen Euro mit 1,8 Millionen Euro durch das Land bezuschusst. Auf Walldürn entfallen bei 570 000 Euro Investitionsvolumen durch die Stadt Walldürn Fördermittel in Höhe von 235 000 Euro. In Mosbach steuert das Land bei einem kommunalen Invest von 3,1 Millionen Euro rund 1,56 Millionen Euro bei.

„Die Fördermittel sind ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige kommunale Verkehrsinfrastruktur und moderner Mobilität. Jeder Fördereuro der in den Erhalt von Infrastruktur gesteckt wird, ist gut angelegtes Geld“, ist Peter Hauk überzeugt. Das Förderprogramm zum Kommunalen Straßenbau im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG-KStB) wird jährlich im Frühjahr fortgeschrieben.

Ins Programm 2023 wurden 85 neue Maßnahmen mit einem vorgesehenen Fördervolumen von 80,3 Millionen Euro aufgenommen. Damit werden Gesamtinvestitionen in die kommunale Straßeninfrastruktur in Baden-Württemberg von rund 174,6 Millionen Euro angestoßen. Der inhaltliche Schwerpunkt des diesjährigen Programms liegt auf der Sanierung von Brücken und dem Umbau zu lebendigen und verkehrsberuhigten Ortsmitten. „Mit diesen Schwerpunkten stellt sich das Land entschieden hinter die Kommunen, um Anforderungen unserer Zeit gemeinsam zu lösen“, so Hauk.

Mit dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz unterstützt das Land Baden-Württemberg seine Landkreise, Städte und Gemeinden beim Bau, Aus- und Umbau ihrer Verkehrsinfrastruktur.