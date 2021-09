Amorbach. Inka Schneider kommt am Samstag, 25. September, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) mit ihrem Programm „Zurück in die Zugluft“ in die Zehntscheuer.

Unter dem Motto „Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins“ ist sie Indianerin und Fährtenleserin im Dickicht der Moderne. Die Tochter eines friesischen Orientexperten ist die perfekte Reisebegleitung auf der Suche nach dem verlorenen Spaß. Als Kind war jeder Tag ein Sonntag. Als Student immer Freitag. Und heute ist irgendwie ständig Montag. Was ist passiert? Unser Alltag ist ein Ausnahmezustand, der zur Regel wurde. Der Kulturkreis Zehntscheuer hat sich entschieden die Zahl der Gäste weiter zu begrenzen. Somit besteht keine Maskenpflicht am Sitzplatz. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt zwölf Euro.