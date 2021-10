Zurück in die Vergangenheit

Amorbach/Gottersdorf. Wie am Karl-Ernst-Gymnasium üblich, machten sich die Schüler der 11. Klasse und vier Lehrkräfte am Wandertag, sowohl kurz vor den Sommerferien als auch zum ersten Wandertag im neuen Schuljahr, auf den Weg zum Freilandmuseum Gottersdorf. Los ging es nach der Anwesenheitskontrolle für die mit Bus, Bahn oder in Fahrgemeinschaften angereisten Schüler und Lehrkräfte vom Bahnhof Rippberg aus.

Mit etwas Proviant und guter Laune wurde der teils steile Anstieg erfolgreich gemeistert. Wenn auch der Beginn etwas anstrengend war, so lohnte sich die Mühe schon nach kurzer Zeit, denn der freie Blick auf Rippberg und die idyllische Wanderroute durch den Wald, aber auch an Wiesen und Feldern vorbei, machte Vorfreude auf die alten zwischen 1700 und 1950 erbauten Häuser im Freilandmuseum.

In Gottersdorf angekommen verteilten sich die Schüler in kleinen Grüppchen auf der Fläche des Spielplatzes neben dem Museum und machten es sich bis zum Beginn der anstehenden Führung gemütlich.

Dann hieß es allerdings alle Handys aus und eintauchen in das Leben vor 100 Jahren. Dafür wurden die Schüler in drei Gruppen über die Geschichte der Gebäude und deren damaligen Bewohnern informiert.

Im Kontrast zum Armenhaus aus Sandstein, das zur damaligen Zeit dem Armenpflegschaftsrat unterstand und sowohl als „Ausnüchterungszelle“, Feuerwehrhaus, sowie als Heim für Hebammen und Hilfsbedürftige diente, steht der kleine Bauernhof. Auf ihm durften die Elftklässler selbst ausprobieren, wie anstrengend und hart die Land- oder Viehwirtschaft zur Selbstversorgung war. Während die Frauen täglich ihre „Workouts“ schon beim Bügeln und Teigkneten absolvierten, hatten auch die Männer beim anstrengenden Dreschen alle Hände voll zu tun.

Nicht zuletzt hinterließen auch die Häuser der Taglöhner bleibenden Eindruck, denn wer könnte sich heute noch vorstellen, mit Vater, Mutter und zwölf Geschwistern auf engstem Raum den Alltag zu meistern? So wichtig auch das äußere Erscheinungsbild von Haus und Mensch für Taglöhner war, um ein wenig Anerkennung in der Gesellschaft zu erlangen, so wichtig war auch die Arbeitskraft, welche die schwere der Armut direkt beeinflusste.

Der auf dem Geschichtsunterricht gestützte Ausflug war in allen Belangen mehr als erfolgreich, denn die Schüler sind im Hinblick auf die geschichtliche Entwicklung von Sozial- und Wirtschaftsstrukturen in Ortschaften um einige Eindrücke und viel Wissen reicher geworden. Zugleich regten die einzelnen Geschichten aber auch zum Nachdenken an und so war am Ende allen klar: „Wir müssen dankbar sein für das Leben, welches wir 100 Jahre später führen dürfen.“ Und mit diesem Bewusstsein traten schließlich die Schüler wieder den Weg nach Hause an.