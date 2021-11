Zukunftsfähigkeit Rippbergs soll durchleuchtet werden

Rippberg. Der Ortschaftsrat hat sich zum Projekt Schmetterlingsdorf von Projektleiter Engelbert Kötter über den Stand der Dinge und die nächsten Vorhaben informieren lassen. Dabei stellte Ortschaftsratsmitglied Engelbert Kötter die Ergebnisse eines vorangegangen Infoabends vor. Kötter skizzierte kurz, dass an einem durchgeführten Bürgerabend rund 30 und Rippberger zusammengekommen waren, um das Projekt näher kennenzulernen, ihr Interesse zu bekunden und eigene Ideen einzubringen. Dabei war schnell klar geworden, dass das Projekt zwar Schmetterlingsdorf heiße, es aber längst nicht allein um „Blümchen und Tierchen“ gehe, so Kötter. Diese seien Sympathieträger und Aufhänger für Artenschutzaktionen im Ort.

Im Kern aber gehe es bei dem baden-württembergischen Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ darum, das Zusammenleben von Menschen in Stadt und Land durch gemeinsames Tun in interessanten Einzelprojekten zusammenzubringen. Dörfliches Gemeinschaftsleben sei nämlich vielerorts „sehr ruhig geworden, auch in Rippberg und nicht nur pandemiebedingt.“

Kötter unterstrich einmal mehr, dass das Landesprojekt sehr dazu geeignet sei, „Projekte der Zukunftssicherung für Rippberg durchzuführen“. Nachhaltigkeit durchziehe wie ein Roter Faden die Schmetterlingsdorf-Aktionen. Zukunftssicherung und Nachhaltigkeit seien austauschbare Begriffe. Das war auch in der abgehaltenen Bürgerversammlung so verstanden worden. Und habe nach sich gezogen, so Kötter gegenüber dem Ortschaftsrat, dass bei den Anwesenden sehr schnell Interesse aufgekommen sei, die Zukunftsfähigkeit Rippbergs noch gründlicher zu durchleuchten, als allein Lebensräume für Flora und Fauna sicher zu stellen.

So war am Bürgerabend unter anderem auch die Zukunftsfähigkeit der Vereine und des kirchlichen Gemeindelebens lebhaft diskutiert worden. „Uns droht die nachrückende Generation wegzubrechen“, konstatierte Kötter. Fortbestand passiere jedoch nur durch aktives Mitmachen, lautet die Situationsbeschreibung, einerseits. Andererseits sei es schwieriger denn je, Menschen zu motivieren, aus ihrer privaten Komfortzone herauszutreten und sich für gemeinsames Tun im öffentlichen Leben zu engagieren. „Genau das aber, will der Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ – Schmetterlingsdorf Rippberg erreichen“, unterstrich Kötter.

So waren mit den Bürgern zusammen deren Interessensgebiete und Vorschläge rund um das Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise Zukunftssicherung für Rippberg „ohne Schere im Kopf“ diskutiert worden. Ein kleines ABC der daraus entstandenen Anregungen: Adventsaktionen im „Central Park“; Aktionstag „Schmetterlingsdorf Rippberg“ in 2022; Blühflächen für Insekten einsäen, Bienenlehrstand, Insektenhotels, Naturerlebnisspielplatz und Erlebnisaquarium am Eiderbach, Nistkästen, Schmetterlingspfad und Vogelfutterstationen bauen; traditionelle Ortsverbindungswege als Wanderwege wieder herrichten und Wandertag abhalten; besondere Rippberger Orte, wie den Maiglöckchenstein, highlighten.

Etwa monatlich könnten Themenabende zu speziellen Rippberger Anliegen abgehalten werden, um sich anregenden Einzelthemen wie „Zukunft der Rippberger Vereine“, „Rippberg schafft gemeinsam“, „genossenschaftliche Energiebeschaffung“, „genossenschaftliche Weidebewirtschaftung im Eiderbachtal“ etc. intensiver zu widmen. Engelbert Kötter forderte dazu geradezu heraus: „Der Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ ist offen für alle Vorschläge die zwei Bedingungen erfüllen: erstens, Zukunftssicherung für unseren Ort vorauszudenken und zweitens, die im Ort gemeinsam anzupacken und umzusetzen.“ Dazu soll der Informationsfluss an die Bürgerinnen und Bürger ausgeweitet und rege bespielt werden, um mehr Teilhabe, Rückmeldungen und vor allem zahlreiche Mitmachende zu erreichen.“