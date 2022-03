„Zukunft Karriere Starter 3.0”: „Neugierig” auf Aussteller zugehen

In knapp sechs Wochen findet die Ausbildungsmesse „Zukunft Karriere Starter 3.0“ der Fränkischen Nachrichten statt – diesmal mit neuem Konzept. Neben einer Online-Veranstaltung am 9. Mai wird es vier Messen in Präsenz geben. Als Unterstützer der Veranstaltung sind neben der Sparkasse Tauberfranken, der Agentur für Arbeit Tauberbischofsheim und den Stadtwerken Tauberfranken erneut die beiden

...