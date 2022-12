Zukunft des Sportrings unsicher

Walldürn. Zur Sitzung des Walldürner Sportrings trafen sich die Vertreter der Mitgliedsvereine im Clubheim der Eintracht ’93 Walldürn.

Sportringvorsitzender Joachim Mellinger wies darauf hin, dass die letzte Sportringsitzung am 24. April 2019 stattfand und dass seitdem aus der Mitte der Mitgliedsvereine keine Wünsche und Anregungen mehr gab, die an den Sportring herangetragen wurden.

Dann ging es um „Neue Vereinsförderrichtlinien der Stadt für die Walldürner Vereine“. Wie man von Seiten der Vereinsvertreter hörte, sehen diese die von der Stadt vorgenommenen und vom Gemeinderat beschlossenen Änderungen bei den Vereinsförderrichtlinien recht positiv. Kritisch gesehen wurden die momentan rasant ansteigenden Energiekosten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebes in den Sporthallen und auf den Sportplätzen. Diese dürften wohl im nächsten Jahr erst so richtig durchschlagen und die Sportvereine finanziell dann äußerst stark belasten und dann die Vereine in puncto „Nutzungsgebühren für den Trainings- und Wettkampfbetrieb“ eventuell sogar in eine existenzielle Notlage bringen.

Über den Kassenstand des Sportrings berichtete Schatzmeister und Schriftführer Jürgen Mellinger. Leo Kehl als Verantwortlicher vonseiten des Sportrings bei der Belegung der Walldürner Sporthallen berichtete, dass alle Sportvereine der Kernstadt nach Fertigstellung der neuen Sporthalle in der Keimstraße aufgrund des dadurch bedingten Kapazitätgewinns derzeit alle gut untergebracht sind, und dass alle Sporthallen gut ausgelastet und es momentan kaum Freiräume mehr gibt.

Joachim Mellinger stellte dann die Frage, ob der Sportring überhaupt noch nötig sei. Die Problemlagen des 1964 gegründeten Sportrings mit seinen momentan 30 Mitgliedsvereinen habe sich im Laufe der zurückliegenden 58 Jahre doch stark gewandelt haben, mittlerweile leiste die Stadt die Dienste, die man in der Vergangenheit nur in der Solidarität der Vereine habe erledigen und lösen können. Er als Sportringvorsitzender stelle momentan seine Funktion in Frage, da er keinen Nutzen mehr darin sehe. Die mangelnde Anwesenheit der Mitgliedsvereine bei dieser Sitzung – nur fünf Sportvereine waren anwesend – spreche ebenfalls für ein Aufhören in seinem Vorstandsamt. Den Sportring weiter zu führen ohne eigentliche konkrete Aufgabenstellung und nur zu Repräsentationszwecken, dies sei ihm zu wenig.

Nicht sofort auflösen

Bei der Diskussionsrunde kristallisierte sich die Meinung heraus, dass der Sportring auf alle Fälle nicht sofort aufgelöst werden sollte. Als alternativer Vorschlag in dem Raum gestellt wurde die Möglichkeit, den Sportring am Leben zu erhalten, die Tätigkeiten aber eventuell für einen kurzen Zeitraum eher ruhen zu lassen. Ein weiterer Schritt sollte sein, auf Reaktionen und Meinungen der Vereine zu warten, die nicht an dieser Sitzung teilgenommen haben. Bis Ende Mai soll dann in einer weiteren Sitzung über dieses Anliegen (Fortbestand oder Auflösung des Sportrings) entschieden werden. Mellinger teilte mit, dass er im nächsten Jahr auf jeden Fall nicht mehr für das Amt des Sportringvorsitzenden kandidieren und sein Amt zum 31. Mai niederlegen wird. ds