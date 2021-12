Zugangsregelungen zu den Sitzungen

Walldürn. Mit Verabschiedung der jüngsten Corona Verordnung treten in den Alarmstufen I und II seit dem 4. Dezember neue Zugangsregelungen für die Sitzungen des Walldürner Gemeinderates, der Ausschüsse und der Ortschaftsräte in Kraft. So haben auf Nachweis immunisierte Teilnehmende, bestehend aus den Ratsmitgliedern oder Bediensteten und Beauftragten, sowie die immunisierten Besucher Zutritt zu den Gremiensitzungen. Nichtimmunisierte Personen dagegen müssen einen gültigen negativen Antigen- oder PCR-Testnachweis vorlegen. Für Besucher besteht nach wie vor eine Maskenpflicht. Dies kann eine medizinische oder höherwertige Maske sein.

