Ziel war das Märzenbrünnle

Walldürn. Die stellvertretende Vorsitzende des OWK, Susanne Dearnley, begrüßte am 4. Adventssonntag 41 Wanderfreunde zur diesjährigen Abschlusswanderung an der Nibelungenhalle. Bei angenehmen Spätherbst-Temperaturen führte der Weg zunächst zur Mutterfichte. Dort wurde ein Zwischenstopp eingelegt. Agnes Sans und Susanne Deamley lasen den Text „Perspektivwechsel“ von Iris Macke vor. Anschließend teilte sich die Gruppe. Ein Teil folgte Agnes Sans direkt zum Märzenbrünnlein und verweilte dort bei weihnachtlichen Gesängen in besinnlicher Runde. Die größere Gruppe dehnte den Weg etwas aus und kam circa 30 Minuten später auch an der Kapelle an. Erna Miller trug das Gedicht „Geheimnisvolle Weihnachtszeit“ von Hanne Assion-Bausback in Dürmer Mundart vor. Nach der knapp zweistündigen, sieben Kilometer langen Wanderung verabschiedeten sich die Wanderfreunde in der Montereau-Allee. Sans dankte der Wanderführerin für die Organisation und Durchführung der Abschlusswanderung.

