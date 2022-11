Zum Kommentar „Die Chance nutzen“ (FN, 28. Oktober)

Windkraftanlagen leisten zweifelsohne einen Beitrag zur Energiewende.

Die Aussage allerdings, die rund ein Hektar Wald, die für eine Windkraftanlage gerodet werden müssen, stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen durch die Energiegewinnung, zumal auch noch eine Ausgleichsfläche in gleicher Größe geschaffen wird, kann ich so nicht stehenlassen.

Ein Hektar entspricht einer Fläche von 10 000 Quadratmetern, die im Wald durch die Errichtung eines Windrades unwiederbringlich verloren geht. Der über viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte gewachsene Wald ist ein Lebensraum für viele Säugetiere, Vögel, Amphibien und Insekten. Wald hat einen signifikanten Einfluss auf unser Klima, weshalb weltweit Projekte zur Aufforstung laufen. Nicht zuletzt filtert und speichert der Waldboden unser lebenswichtiges Grund- und Trinkwasser. All das kann durch eine Ausgleichsmaßnahme nicht kompensiert werden.

Den Wald für Windräder zu roden ist eine Zerstörung der Natur, deren Auswirkung uns und die kommenden Generationen treffen wird.