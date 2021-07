Zahlreiche Wünsche erfüllt

Neckar-Odenwald-Kreis. Der „Inner Wheel Club Neckar-Odenwald“ hat 3000 Euro an Kindergärten der Region gespendet. Zuvor hatten die Betreuungseinrichtungen Wünsche äußern dürfen. So wurden sechs Kindergärten mit langersehnten Spielgeräten ausgestattet.

Der katholische Kindergarten St. Marien in Walldürn darf nun eine Experimentierbox sein eigen nennen. Der evangelische Kindergarten in Binau erhielt ein Spielhaus und einen Sandkasten für die neu gegründete Kleinkindergruppe von ein bis drei Jahren.

Der evangelische Kindergarten „Wirbelwind“ in Diedesheim kann nun auf die pandemiegeplagten Kinder mit Klangschalen und Strahlzungentrommel ausgleichend und beruhigend einwirken. Dem katholischen Kindergarten St. Joseph in Eberbach wurde der Wunsch nach einer Weichmatte und einer Drehholzscheibe erfüllt. Der evangelische Kindergarten Sonnenschein wurde mit Kapla-Bausteinen und einer Sandmurmelbahn ausgestattet. Und der evangelische Kindergarten „Regenbogen“ in Buchen durfte sich über ein Kletteriglu freuen.