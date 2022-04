Zahl der Mitglieder und Paten gestiegen

Walldürn. Berichte und Wahlen standen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung des Fördervereins Odenwald Hospiz in der Kapelle Maria Rast.

Dem Bericht des Vorsitzenden Helmut Greulich konnte man eingangs entnehmen, dass sich seit der letzten Mitgliederversammlung im September 2021 die Anzahl der Mitglieder und Paten um fünf erhöht hat und der Förderverein derzeit 215 Fördervereinsmitglieder beträgt, und von diesen insgesamt 215 Mitgliedern 28 eine Patenschaft mit einem Jahresbeitrag von mindestens 300 Euro pro Jahr übernommen haben.

Das Odenwald Hospiz habe sich im vergangenen Betriebsjahr weiter konsolidiert. Die Beiträge der Vereinsmitglieder und der Paten, die oft auch noch zusätzlich Spendenbeiträge entrichten würden, würden derzeit zusammen mit den vielen Einzelspender-Spendenbeiträgen das finanzielle Rückgrat des Fördervereins darstellen. Hinzu kämen noch die die Spenden von Angehörigen der Hospizgäste, die damit ihre Zufriedenheit und Wertschätzung mit der dort geleisteten Arbeit ausdrücken würden. Die momentane finanzielle Situation des Fördervereins sei gut.

Seit Inbetriebnahme des Hospizes habe der Förderverein mit über einer halben Million Euro zur Einrichtung und zur Deckung mit Betriebskosten beigetragen.

Solche Beträge seien natürlich nicht ausschließlich aus den Mit-gliedsbeiträgen und den Spenden von Privatpersonen generierbar, auch wenn es durchaus auch Privatpersonen gebe, die Spenden im vierstelligen Bereich überweisen würden. Natürlich hätten auch wieder die zahlreichen fest eingeplanten finanziellen Unterstützer sehr wesentlich dazu beigetragen, dass man auf momentan so festen finanziellen Füßen stehe. Zu den Aktivitäten des Fördervereins sagte er, bedingt durch die Corona-Pandemie seien keine Veranstaltungen möglich gewesen und auch für die unmittelbare Zukunft sei noch nichts Konkretes geplant. Er dankte allen, die das Hospiz unterstützt haben.

Schatzmeisterin Rosemarie Breunig den erfreulichen, sehr positiven Kassenbericht, während im Anschluss Kassenrevisor Achim Günther, der die Kasse zusammen mit Bernhard Schirmer einer Prüfung unterzogen hatte, der Kassenwartin eine einwandfreie Kassenführung bestätigte und die Entlastung der Schatzmeisterin sowie des Vorstands vorschlug, die auf Antrag von Herbert Kilian jeweils einstimmig erfolgte.

Bei den Teilwahlen mit Herbert Kilian als Wahlleiter wurden wiederum jeweils für die Dauer von zwei Jahren Heinrich Hennig als 2. Vorsitzender, Achim Ullrich als Schriftführer sowie Achim Günther und Bernhard Schirmer jeweils einstimmig in ihren bisherigen Ämtern bestätigt. Komplettiert wird die Vorstandschaft durch den Vorsitzenden Helmut Greulich und Schatzmeisterin Rosemarie Breunig.

Bürgermeister Markus Günther nannte das Odenwald Hospiz eine segensreiche Einrichtung, in der das Personal eine hervorragende Arbeit leiste, und in der es den Gästen ermöglicht werde, ihren letzten Lebensabschnitt in Würde zu verbringen. Aber nicht nur den Gästen, sondern auch ihren Angehörigen biete das Hospiz die Möglichkeit, sich einmal in der Pflege zurücknehmen zu können, weil das Pflegepersonal rund um die Uhr kompetent für ihre zu pflegenden Angehörigen da sei.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ teilte Helmut Greulich mit, dass er – wie schon bei der letztjährigen Mitgliederversammlung angekündigt – aus Altersgründen im nächsten Jahr nicht mehr für das Amt des Fördervereinsvorsitzenden kandidieren werde. Erfreulicherweise zeichne sich bereits jetzt schon eine Nachfolge-Lösung im Amt des Vorsitzenden ab. ds