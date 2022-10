Walldürn. Der Berliner Schriftsteller Jochen Schmidt ist am 20. Oktober zu Gast in Walldürn. Auf Einladung des BücherLadens wird der Autor in der Galerie Fürwahr ab 19.30 Uhr aus seinem neuesten Roman lesen. Die Leseveranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem „kunstreich e.V.“ durchgeführt.

Die belletristischen Bücher des 1970 geborenen Autors erscheinen im C.H. Beck Verlag in München. Mit seinem Roman Phlox, der für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde, ist er auf Lesereise.

Jochen Schmidt liest in Walldürn in der Galerie Fürwahr. © Susanne Schleyer

Bereits in seinen Büchern Schneckenmühle und Zuckersand ist er als Flaneur durch seine Kindheit gereist. Alles, auch die Kleinstdinge des Lebens, eine liegengebliebene Socke, oder die Pfütze am Straßenrand, nutzt er wie im Proustschen Erinnerungsreigen für seine immer neu sprudelnden Geschichten.

In seinem aktuellen Roman Phlox reicht ihm das beruhigende Geräusch der Holzböcke im alten Bauernhaus, um ein „Schmogrow-Gefühl“, „einen Assoziationsreigen an vergangene Sommerferientage im Brandenburgischen auszulösen.“

Die Wunderkammer der Erinnerungen wird der Autor in der Galerie Fürwahr für sein Publikum öffnen. Er ist der Meinung, dass sich ausdauerndes „Wühlen in der Vergangenheit lohnt, um der Gegenwart Bedeutung zu geben“. Sein feinfühlig verfasster Roman Phlox überzeugt bei der Lektüre besonders in dieser Hinsicht. Komisch und ernst, geschichtsbewusst und sehr aktuell, detailverliebt und mit dem Blick auf die großen Fragen erzählt Jochen Schmidt von der ewigen Suche nach dem guten Leben.